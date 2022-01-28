Астрономы предупредили о магнитных бурях в феврале

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Астрономы предупредили о магнитных бурях на Земле в феврале. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Ожидается, что бури категории G1, для которой характерны слабые возмущения, ожидаются 4 и 11 февраля. Помимо этого, магнитосфера будет возбужденной 10 и 12 февраля.

Магнитные бури категории G1 ранее происходили на Земле 27 и 28 декабря 2021 года. При этом одна из крупнейших бурь была зафиксирована 4 ноября прошлого года. Она соответствовала третьему уровню из пяти возможных.

До этого специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти предрек масштабные сбои в работе интернета из-за крайне сильной вспышки на Солнце.

По словам эксперта, такие вспышки происходят раз в 100 лет, однако за минувший век их не фиксировали, а значит, есть вероятность, что подобная произойдет относительно скоро.

