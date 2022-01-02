Россияне в новом году увидят два затмения, два суперлуния и четыре звездопада

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В новом году россияне смогут наблюдать полное лунное и частное солнечное затмения, а также четыре крупных потока метеоров, первый из которых можно будет увидеть уже этой ночью. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов.

Помимо этого, в ближайшее время жители России увидят схождение нескольких планет Солнечной системы в одну линию, а летом – два суперлуния подряд.

Уточняется, что частное солнечное затмение можно будет увидеть 25 октября, полное лунное – 8 ноября. В ночь со 2 на 3 января ожидается поток Квадрантиды, в мае – поток Аквариды, в августе – Персеиды и в декабре – поток Геминиды. Суперлуния стоит ожидать в июне и июле.

Ранее в Московском планетарии сообщили о частном теневом лунном затмении, которое состоялось 19 ноября. Оно продлилось 6 часов и оказалось самым продолжительным частным затмением за 500 лет.

До этого жители Земли могли наблюдать метеорный поток Леониды. Его пик активности пришелся в ночь с 17 на 18 ноября. Метеорный поток Леониды земляне наблюдают свыше 3 800 лет. Его назвали в честь созвездия Льва, из области которого исходят метеоры.