Жители Земли смогут увидеть метеорный поток Леониды

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Жители Земли в ночь с 17 на 18 ноября смогут увидеть в небе метеорный поток Леониды, который достигнет пика активности. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".
"В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените", – говорится в сообщении.
Леониды являются наиболее известным метеорным потоком, который земляне наблюдают уже более 3 800 лет. Свое название они получили от созвездия Льва, из области которого вылетают метеоры.
Отмечается, что звездопад лучше всего виден после полуночи и ранним утром до восхода Солнца. Его можно будет наблюдать на восточном горизонте, когда созвездие Льва возвышается над горизонтом.
В последний раз Леониды можно было наблюдать в 2001 году, а в следующий раз источник метеоров приблизится к Солнечной системе в 2031 году.
Ранее сообщалось, что метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео.
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