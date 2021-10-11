Метеорит едва не убил спавшую в своем доме канадку

10:44
Фото: depositphotos/sdecoret
Спящая в своей кровати женщина лишь чудом избежала смерти, когда в нескольких сантиметрах от ее головы в подушку врезался метеорит, сообщает "Газета.ру".
ЧП произошло 4 октября. Метеорит пробил крышу в доме канадки Рут Гамильтон, живущей в Голдене. Женщина проснулась от шума и удара чего-то твердого о подушку. Сама она не пострадала, при этом в крыше осталась дыра. Страховая компания все еще решает, будет ли компенсировать ремонт.
"Я просто вскочила включила свет и не могла понять, что, черт возьми, произошло. Единственное, что мне теперь приходит в голову, так это то, что жизнь бесценна и она может оборваться в любой момент, даже если ты думаешь, что в безопасности спишь в своей постели", – сказала Гамильтон.
Женщина планирует сохранить обломок на память для своих внуков. Полиция подтвердила, что метеорит – это часть интенсивного метеорного потока, который накануне ночью наблюдался над озером Луиз.
Ранее сообщалось, что метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: