Метеорит едва не убил спавшую в своем доме канадку

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Спящая в своей кровати женщина лишь чудом избежала смерти, когда в нескольких сантиметрах от ее головы в подушку врезался метеорит, сообщает "Газета.ру".

ЧП произошло 4 октября. Метеорит пробил крышу в доме канадки Рут Гамильтон, живущей в Голдене. Женщина проснулась от шума и удара чего-то твердого о подушку. Сама она не пострадала, при этом в крыше осталась дыра. Страховая компания все еще решает, будет ли компенсировать ремонт.

"Я просто вскочила включила свет и не могла понять, что, черт возьми, произошло. Единственное, что мне теперь приходит в голову, так это то, что жизнь бесценна и она может оборваться в любой момент, даже если ты думаешь, что в безопасности спишь в своей постели", – сказала Гамильтон.

Женщина планирует сохранить обломок на память для своих внуков. Полиция подтвердила, что метеорит – это часть интенсивного метеорного потока, который накануне ночью наблюдался над озером Луиз.

Ранее сообщалось, что метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео.