Метеорит взорвался над Камчаткой

Фото: depositphotos/sdecoret

В атмосфере Земли над Камчаткой взорвался метеорит. Об этом рассказал директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба РАН Данила Чебров.

По его словам, работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео. На кадрах запечатлен полет и взрыв метеорита.

"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8:09 по камчатскому времени. Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", – приводит РИА Новости слова Чеброва.

Специалист добавил, что, по предварительным данным, диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва не превысила 1–5 килотонн в тротиловом эквиваленте. Видео, снятое местными жителями, вероятнее всего, зафиксировало взрыв именно этого метеороида, заключил Чебров.

Ранее органические вещества обнаружили геологи в метеорите, который упал на США два года назад. Чистые запасы органики перенесли полет через атмосферу Земли. Космическое тело упало на лед озера в штате Мичиган.

