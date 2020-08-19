NASA предупредило о расширяющейся гигантской аномалии над Землей

Фото: depositphotos/Shad.off
NASA сообщило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. Явление получило название Южно-Атлантической аномалии. Об этом говорится на сайте ведомства.
Специалисты рассказали, что магнитное поле Земли защищает планету, отражая заряженные солнечные частицы, однако обнаруженная аномалия позволяет приближаться частицам к поверхностям Земли ближе, подчеркнули астронавты.
По их словам, частицы могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров и привести к сбоям в сборе данных космическими аппаратами. Ученые считают, что аномалия могла возникнуть из-за наклона оси планеты или потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.
Отмечается, что в области под аномалией имеется резервуар плотной породы, который расположен в нижней части мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров. Ученые выяснили, что аномалия двигается к северо-западу.
Ранее российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту МКС, заснял загадочные объекты в космосе. Вагнер снимал полярное сияние над Антарктидой, однако, как он сам указал, на видео можно увидеть нечто иное. На видео появляются пять объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Он задался вопросом о том, что это может быть, – метеоры, спутники или что-то другое. По его словам, об открытии уже сообщили руководству "Роскосмоса". Материалы передали для анализа в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: