NASA предупредило о расширяющейся гигантской аномалии над Землей

Фото: depositphotos/Shad.off

NASA сообщило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. Явление получило название Южно-Атлантической аномалии. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты рассказали, что магнитное поле Земли защищает планету, отражая заряженные солнечные частицы, однако обнаруженная аномалия позволяет приближаться частицам к поверхностям Земли ближе, подчеркнули астронавты.

По их словам, частицы могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров и привести к сбоям в сборе данных космическими аппаратами. Ученые считают, что аномалия могла возникнуть из-за наклона оси планеты или потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.

Отмечается, что в области под аномалией имеется резервуар плотной породы, который расположен в нижней части мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров. Ученые выяснили, что аномалия двигается к северо-западу.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту МКС, заснял загадочные объекты в космосе. Вагнер снимал полярное сияние над Антарктидой, однако, как он сам указал, на видео можно увидеть нечто иное. На видео появляются пять объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Он задался вопросом о том, что это может быть, – метеоры, спутники или что-то другое. По его словам, об открытии уже сообщили руководству "Роскосмоса". Материалы передали для анализа в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

