Ученые обнаружили необычное "сердцебиение" черной дыры

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Ученые-астрофизики нашли "сердцебиение" в гамма-диапазоне, исходящее из газового облака в созвездии Орла, которое гравитационно связано с черной дырой. Речь идет об объекте, который входит в состав микроквазара SS 43, говорится в материале Nature Astronomy.

По словам исследователей, взаимодействие между столь разнородными, расположенными довольно далеко друг от друга объектами удалось зафиксировать впервые.

Микроквазары представляют собой двойные звездные системы, состоящие из темного компактного объекта, такого как нейтронная звезда или черная дыра, и обычной звезды. Последняя движется по тесной орбите вокруг него.

Эксперты из Германии, Испании, Китая, а также США нашли в созвездии Орла облако космического газа, испускающее пульсирующее излучение.

Ритм излучения точно соответствовал периодичности прецессии черной дыры микроквазара SS 433, находящегося на расстоянии около 100 световых лет от газового облака.

"Обнаружение такой недвусмысленной связи с объектом примерно в 100 световых годах от микроквазара даже не в направлении струй является столь же неожиданным, сколь и удивительным. Как черная дыра приводит в действие "сердцебиение" газового облака, нам пока неясно", – делится научный руководитель исследования Цзянь Ли.

Ранее стало известно, что астероид размером с футбольное поле пролетел мимо Земли. Аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова ранее рассказала, что астероид не представляет для человечества угрозы.