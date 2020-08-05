Астероид размером с футбольное поле пролетел мимо Земли

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Астероид 2009 PQ диаметром от 84 до 190 метров прошел от Земли на безопасном расстоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного директора Московского планетария Фаину Рублеву.

Специалисты сравнивают небесное тело по своим размерам с футбольным полем. Рублева сообщила, что подобные астероиды пролетают мимо Земли каждые две недели или месяц.

Аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова ранее рассказала, что астероид не представляет для человечества угрозы. Трасса небесного тела проходит на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 километра в секунду.

В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году. Космический объект относится к группе Аполлонов. Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета рассказал, что таких астероидов открыто порядка 15 тысяч, за ними наблюдают специалисты.

Ранее российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, обнаружил новую туманность в созвездии Цифея. Отмечается, что для современной астрономии это уникальный случай.

Наблюдения астроном проводил с помощью собственноручно изготовленного 650-миллиметрового телескопа схемы Гамильтона.

