Пик звездопада Персеиды москвичи смогут наблюдать 13 августа

Фото: depositphotos/raspirator
В августе пройдет традиционный звездопад Персеиды, его пик придется на ночь с 12 на 13 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
"Действия звездопада приходится на период с 23 июля по 20 августа, а пик потока – на 12-13 августа. Международная метеорная организация прогнозирует, что в 2020 году ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе", – говорится в сообщении.
Специалисты добавили, что Луна, близкая к новолунию, не помешает наблюдениям. Спустя три-четыре дня после ночи пика сложатся благоприятные условия видимости потока. Кроме того, весь август остается высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт.
Ранее завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал новость о приближении к Земле астероида величиной с футбольное поле. По его словам, такие астероиды пролетают недалеко от нашей планеты достаточно регулярно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: