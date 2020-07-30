Пик звездопада Персеиды москвичи смогут наблюдать 13 августа

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В августе пройдет традиционный звездопад Персеиды, его пик придется на ночь с 12 на 13 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"Действия звездопада приходится на период с 23 июля по 20 августа, а пик потока – на 12-13 августа. Международная метеорная организация прогнозирует, что в 2020 году ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе", – говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что Луна, близкая к новолунию, не помешает наблюдениям. Спустя три-четыре дня после ночи пика сложатся благоприятные условия видимости потока. Кроме того, весь август остается высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт.

Ранее завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал новость о приближении к Земле астероида величиной с футбольное поле. По его словам, такие астероиды пролетают недалеко от нашей планеты достаточно регулярно.