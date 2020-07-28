Астероид диаметром до 190 метров сблизится с Землей

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида.

По данным ведомства, диаметр астероида, который получил название 2009 PQ1, составляет от 84 до 190 метров. Он максимально сблизится с Землей 5 августа.

Отмечается, что небесное тело пролетит мимо планеты на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 километра в секунду.

Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Его относят к Аполлонам – астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли, передает сайт "Аргументы и факты".

Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, ранее обнаружил новую туманность в созвездии Цифея.