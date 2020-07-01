Российский астроном-любитель открыл ранее неизвестную туманность

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Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, сделал новое открытие, сообщает РИА Новости.

Он обнаружил новую переменную туманность в созвездии Цифея. Отмечается, что для современной астрономии это уникальный случай.

Наблюдения астроном проводил с помощью собственноручно изготовленного 650-миллиметрового телескопа схемы Гамильтона.

Ранее астроном рассказала о ядовитой комете, летящей к Земле. Сообщалось, что в мае текущего года небесное тело можно будет увидеть невооруженным глазом.