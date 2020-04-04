Астроном рассказала о ядовитой комете, летящей к Земле

Фото: TASS/UIG/Alan Dyer
Комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой имеется опасное вещество циан, приближается к Земле. Об этом проинформировала астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман. Ее слова передает РИА Новости.
Известно, что комета была найдена 28 декабря 2019 года системой обнаружения потенциально опасных астероидов ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System). За прошедшее время яркость небесного тела стремительно возросла.
"За последние семь лет она может стать самой яркой на нашем небе. Из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты – один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид", – сообщила специалист.
Яркость кометы должна еще больше возрасти к концу апреля. Тогда ее станет видно на небе невооруженным глазом.
"Ее яркость достигнет второй звездной величины, то есть она будет такой же яркой, как звезды Большой медведицы", – заверила специалист.
По мнению Кошман, комета должна подлететь к Земле 24 мая. Небесное тело окажется в 117 миллионах километров от нашей планеты.
Далее ожидается, что комета подлетит к Солнцу на расстояние в 38 миллионов километров. Эксперт отметила, что это ближе, чем от Солнца до Меркурия.
"Что будет потом, можно только прогнозировать", – сказала Кошман.
Астроном добавила, что данная комета относится к долгопериодическим. В прошлый раз она оказывалась около Земли в начале IV тысячелетия до нашей эры.
"Это когда в Египте строились великие пирамиды", – уточнила Кошман.
Помимо описываемого небесного тела, сейчас на небе видны еще две кометы.
"Все три объекта сейчас можно увидеть в ясную ночь в хороший телескоп", – подтвердила астроном.
Ранее стало известно, что к Земле приближается комета C/2019Y4 Atlas. Сообщалось, что к концу мая она подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
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