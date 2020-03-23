К Земле приближается комета

Фото: depositphotos/sdecoret
Комета Атлас приближается к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние. Если к тому времени она не разрушится от солнечного тепла, то ее можно будет увидеть невооруженным глазом, сообщает "Мир 24".
Атлас впервые обнаружили 28 декабря 2019 года. Тогда комета находилась у Большой Медведицы и казалась в 398 тысяч раз тусклее окружающих звезд. Сейчас она находится недалеко от орбиты Марса и ее видно в простой бинокль.
По мере приближения к Солнцу комета выпускает огромное количество замороженных летучих веществ. Чтобы продержаться еще несколько месяцев, ей необходимо иметь большое ядро со значительными запасами замороженного газа, чего ученые подтвердить пока не могут.
При этом ее свечение растет быстрее, чем ожидали астрономы. За неполные три месяца яркость увеличилась в 4000 раз. Так что, если даже если комета распадется, космический аппарат NASA сможет сделать снимки последних секунд ее "жизни".
Существует теория, что Атлас как-то связан с большой кометой, подходившей к Земле в 1844 году. Она следует по такой же траектории. Вероятно, оба этих небесных тела отделились от крупной кометы, возникшей в первые дни существования Солнечной системы.
Ранее Американские ученые из Брауновского университета установили, что в кратере Джезеро на Марсе присутствуют отложения, которые подходят для сохранения следов инопланетной жизни.
В кратере обнаружили месторождения гидратированного диоксида кремния. На Земле эти минералы являются средой для сохранения следов жизнедеятельности организмов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: