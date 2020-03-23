К Земле приближается комета

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Комета Атлас приближается к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние. Если к тому времени она не разрушится от солнечного тепла, то ее можно будет увидеть невооруженным глазом, сообщает "Мир 24".

Атлас впервые обнаружили 28 декабря 2019 года. Тогда комета находилась у Большой Медведицы и казалась в 398 тысяч раз тусклее окружающих звезд. Сейчас она находится недалеко от орбиты Марса и ее видно в простой бинокль.

По мере приближения к Солнцу комета выпускает огромное количество замороженных летучих веществ. Чтобы продержаться еще несколько месяцев, ей необходимо иметь большое ядро со значительными запасами замороженного газа, чего ученые подтвердить пока не могут.

При этом ее свечение растет быстрее, чем ожидали астрономы. За неполные три месяца яркость увеличилась в 4000 раз. Так что, если даже если комета распадется, космический аппарат NASA сможет сделать снимки последних секунд ее "жизни".

Существует теория, что Атлас как-то связан с большой кометой, подходившей к Земле в 1844 году. Она следует по такой же траектории. Вероятно, оба этих небесных тела отделились от крупной кометы, возникшей в первые дни существования Солнечной системы.

Ранее Американские ученые из Брауновского университета установили, что в кратере Джезеро на Марсе присутствуют отложения, которые подходят для сохранения следов инопланетной жизни.

В кратере обнаружили месторождения гидратированного диоксида кремния. На Земле эти минералы являются средой для сохранения следов жизнедеятельности организмов.