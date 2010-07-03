Ученые обнаружили место возможного существования инопланетной жизни

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Американские ученые из Брауновского университета установили, что в кратере Джезеро на Марсе присутствуют отложения, которые подходят для сохранения следов инопланетной жизни. Об этом сообщает портал Phys.org.

Исследователи с помощью орбитального космического телескопа обнаружили в кратере месторождения гидратированного диоксида кремния. На Земле эти минералы являются средой для сохранения следов жизнедеятельности организмов.

В рамках миссии Марс-2020 специалисты космического агентства США отправят в этот район марсоход. Предполагается, что в кратере существовало озеро, в которое впадали реки. Эти реки приносили материал с обширного водораздела. Это увеличивает вероятность присутствия остатков живых организмов, если они существовали на Марсе.

Ранее исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах провели тест с помощью стимулятора NASA и пришли к выводу, что на Луне и Марсе возможна жизнь. Они смоделировали свойства марсианского и лунного реголита, смешанных с органическим материалом, а после высадили сельскохозяйственные растения.

Как отмечается, девять из десяти культур показали хороший рост и урожайность. Успешно взошли помидоры, редис, кресс-салат, рожь, киноа, зеленый лук, горох, лук-порей и руккола. Специалисты пришли к выводу, что на Марсе и Луне вполне можно выращивать зелень и овощи.

