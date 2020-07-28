Ученый объяснил, опасен ли для Земли астероид величиной с футбольное поле

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Завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал Москве 24 новость о приближении к Земле астероида величиной с футбольное поле. По его словам, такие астероиды пролетают недалеко от нашей планеты достаточно регулярно.
"Сегодня, например, пролетит около Земли четыре других астероида. Это абсолютно рядовое событие, которое происходит иногда по нескольку раз в день. Никакого влияния эти относительно маленькие камушки на Землю оказать не могут", – пояснил астроном.
Кроме того, ученый подчеркнул, что свою траекторию полета такие небесные объекты не меняют, поэтому долететь до Земли они не смогут.
Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида 2009 PQ1. Космический объект имеет диаметр величиной с футбольное поле – от 84 до 190 метров.
Небесное тело пролетит мимо планеты на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 километра в секунду. Максимально он сблизится с Землей 5 августа. Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Его относят к Аполлонам – астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. В следующий раз около нашей планеты этот астероид пролетит только через 117 лет.
До 27 июля на небе можно было также увидеть ярчайшую за последние несколько лет комету. Космический объект под названием C/2020 F3 (NEOWISE) открыли весной 2020 года.
Наблюдать за небесным телом можно было перед рассветом в начале июля, к середине месяца она была видна по ночам, а с 20 числа ее можно было заметить только вечером и в первую половину ночи. Минимальное расстояние с Землей у кометы наблюдалось 23 июля – 103,52 миллиона километров. В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернется к Солнцу только через 6800 лет.
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