Что это за комета, которую сейчас видно на небе жителям многих городов России? Стоит ли бояться и как долго мы сможем ее наблюдать? Подробнее об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Кометы не такие редкие гости в Солнечной системе, как может показаться на первый взгляд. По астрономическим меркам они заглядывают к нам довольно часто, но орбиты большинства из них совсем небольшие, а поэтому наблюдать такие визиты можно лишь в мощные телескопы. Но иногда кометы оказываются достаточно крупными для того, чтобы их гигантские "хвосты" стали хорошо заметны на ночном небе даже невооруженным глазом.



Пару-тройку сотен лет назад такие небесные явления пугали землян, которые связывали с ними приближающиеся катаклизмы и потрясения.



Но сегодня мы знаем, что опасности кометы не представляют, а в большинстве случаев и вовсе полностью разрушаются, приблизившись к Солнцу.

Прямо сейчас обитатели планеты Земля могут увидеть одну из таких "посетительниц", комету C/2020 F3 (NEOWISE). Астрономы обнаружили ее еще 27 марта 2020 года, но к тому моменту она была очень далеко, на расстоянии почти 300 миллионов километров от Солнца. Спустя некоторое время была вычислена ее орбита: она оказалась сильно вытянутой, почти параболической, с периодом обращения 7 125 лет. По меткому выражению ученых, когда NEOWISE в последний раз была в Солнечной системе, мы еще жили в пещерах.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE). Фото: NASA

С момента обнаружения комета приближалась к нашей звезде и 3 июля прошла перигелий – самую близкую к Солнцу точку своей орбиты. После этого она начала удаляться, чтобы со временем скрыться окончательно, уходя в глубокий космос. К моменту прохода перигелия яркость космической гостьи по понятным причинам сильно увеличилась и составила уже 1,5 звездной величины. Чем ярче объект, тем меньше это число; оно бывает даже отрицательным (например яркость Венеры -4,67). Комета NEOWISE не такая яркая, по этому показателю она близка к Полярной звезде, светимость которой 1,9.

Но даже несмотря на увеличившуюся яркость, разглядеть комету сначала было сложно, поскольку смотреть приходилось в сторону Солнца.



Теперь же по мере удаления от светила NEOWISE становится все более заметной на фоне ночного неба, особенно хорошо будет виден ее яркий пылевой "хвост".



Правда, лучше будет вооружиться хотя бы подзорной трубой или биноклем, особенно если вести наблюдение из города: может мешать засветка неба городскими огнями.

Космическая гостья сейчас видна землянам, проживающим на территории от экватора примерно до 60-го градуса северной широты, а это значит, что при отсутствии облачности комету можно будет наблюдать на юге и в средней полосе России до широты Санкт-Петербурга.

Самая яркая за семь лет комета приближается к Земле

В середине июля ее можно было видеть в предрассветные часы на северо-востоке, низко над горизонтом. Но с 18 по 30 июля комета поднимается все выше и выше, перемещаясь по северной части неба недалеко от созвездия Большая Медведица, прямо под "ковшом". И увидеть ее можно будет и безо всяких оптических приборов. Этому поспособствует и изменение формы "хвоста" – раньше он был довольно узкий и короткий, но затем начал расширяться, напоминая веер.

К сентябрю комета будет заметна лишь в вечерние часы и только в телескоп, а затем и вовсе исчезнет. Объект C/2020 F3 (NEOWISE) покинет Солнечную систему, чтобы вернуться обратно через 7 150 лет. Надеемся, что к тому моменту на Земле будет кому за ней наблюдать.

Хотя…

