Золотодобытчики обнаружили гигантский метеоритный кратер в Австралии

24 сентября, 19:00
Фото: depositphotos/egal
Гигантский метеоритный кратер, образованный 100 миллионов лет назад, обнаружили представители золотодобывающей компании в австралийском городе Ора-Банда, расположенном в штате Западная Австралия, сообщает Live Science.
Изначально геологов заинтересовали необычные пробы породы. За разъяснениями они обратились к главному геофизику, директору и основателю компании Resource Potentials Джейсону Мейерсу, который позже провел исследование.
Специалист обнаружил характерные конусы разрушения, которые появляются под метеоритными кратерами из-за ядерного взрыва. Он предположил, что кратер диаметром пять километров мог оставить метеорит размером 200 метров в поперечнике.
Мейерс считает, что он упал на Землю между 250 миллионами и 40 миллионами лет назад, но более точные данные даст исследование цирконов и других минералов из кратера.
Ранее российский космонавт Иван Вагнер, находясь на борту МКС, случайно снял на видео группу неопознанных объектов. Он любовался полярным сиянием над Антарктидой, но в кадр попали пять точек, которые летели на одинаковом расстоянии друг от друга.
Космонавт предположил, что это могли быть метеоры или спутники, но, возможно, это было НЛО. На всякий случай он поделился информацией с руководством "Роскосмоса".
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