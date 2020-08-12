Астроном рассказал, откуда и во сколько лучше наблюдать за звездопадом Персеиды

В ночь на 13 августа россияне невооруженным глазом увидят самый яркий звездопад года – звездопад Персеиды. Насладиться зрелищем смогут все в случае безоблачной погоды. Разбираемся, откуда и когда лучше всего наблюдать за звездопадом и стоит ли пользоваться специальными приборами.
Зрелище для всех
В пресс-службе Московского планетария сообщили, что метеорный поток Персеиды, который достигнет пика активности в среду, можно будет увидеть на ночном небе даже без специальных приборов в любой точке страны.
"Для наблюдения метеорного дождя, который будет виден на всей территории России, не нужны никакие астрономические приборы, поэтому при наличии безоблачной погоды насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", – рассказали в пресс-службе Московского планетария.
Там также подчеркнули, что любителям звездных шоу лучше всего уехать из города, потому что огни могут помешать наблюдениям.
Уточняется, что россияне смогут увидеть белые метеоры, а самые яркие из них будут светиться несколько секунд.
Как не пропустить звездопад
Астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в беседе с Москвой 24 рассказал, что метеорный поток Персеиды является самым легко наблюдаемым.
"Середина августа. Еще люди отдыхают, каникулы, можно спокойно полночи провести, наблюдая за небом, в то же время уже не такие светлые ночи, как в конце июня и июля, так что идеальное время для наблюдения метеорных явлений", – объяснил он.
Сурдин подчеркнул, что с полуночи можно смотреть на северо-восток – именно тогда будет подниматься созвездие Персея. "Со стороны созвездия Персея летят эти яркие вспышечки метеоров. Каждый метеорный поток называется по имени того созвездия, со стороны которого они летят", – добавил эксперт.
Кроме того, Сурдин порекомендовал наблюдать за явлением глазами и не использовать специальные приборы для просмотра, поскольку они, наоборот, только мешают. "Телескоп сужает поле зрения, наверняка через него не пролетит ни один метеор. Бинокль, а особенно театральный, который имеет довольно широкое поле, несильно увеличивает, но зато имеет большое поле зрения, он может помочь", – пояснил специалист.
Астроном напомнил, что есть и другие звездопады, которые можно наблюдать в течение года, например Лирида (ежегодное апрельское астрономическое событие. – Прим. ред.) и звездопад Ориониды (метеорный дождь, проходящий каждый год в октябре. – Прим. ред.).