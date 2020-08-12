Астроном рассказал, откуда и во сколько лучше наблюдать за звездопадом Персеиды

В ночь на 13 августа россияне невооруженным глазом увидят самый яркий звездопад года – звездопад Персеиды. Насладиться зрелищем смогут все в случае безоблачной погоды. Разбираемся, откуда и когда лучше всего наблюдать за звездопадом и стоит ли пользоваться специальными приборами.

Зрелище для всех

В пресс-службе Московского планетария сообщили, что метеорный поток Персеиды, который достигнет пика активности в среду, можно будет увидеть на ночном небе даже без специальных приборов в любой точке страны.



Персеиды – метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он связан с кометой Туттля, которая в своем хвосте "набросала" много пыли. Земля раз в год пролетает сквозь этот пылевой хвост. Эти мелкие пылинки, сгорая в атмосфере, оставляют яркие следы, метеоры.

"Для наблюдения метеорного дождя, который будет виден на всей территории России, не нужны никакие астрономические приборы, поэтому при наличии безоблачной погоды насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", – рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Там также подчеркнули, что любителям звездных шоу лучше всего уехать из города, потому что огни могут помешать наблюдениям.





из сообщения пресс-службы Московского планетария Жители Северного полушария смогут наблюдать в эти августовские ночи за самым популярным "звездным ливнем". Метеорный поток Персеиды достигнет своего максимума. Всю ночь можно будет наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Обзор будет хороший при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки.

Уточняется, что россияне смогут увидеть белые метеоры, а самые яркие из них будут светиться несколько секунд.

Как не пропустить звездопад

Астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в беседе с Москвой 24 рассказал, что метеорный поток Персеиды является самым легко наблюдаемым.

"Середина августа. Еще люди отдыхают, каникулы, можно спокойно полночи провести, наблюдая за небом, в то же время уже не такие светлые ночи, как в конце июня и июля, так что идеальное время для наблюдения метеорных явлений", – объяснил он.

Сурдин подчеркнул, что с полуночи можно смотреть на северо-восток – именно тогда будет подниматься созвездие Персея. "Со стороны созвездия Персея летят эти яркие вспышечки метеоров. Каждый метеорный поток называется по имени того созвездия, со стороны которого они летят", – добавил эксперт.





Владимир Сурдин астроном Увидеть его можно, посмотрев на северо-восток с 00:00 до 03:00. Но в три часа уже начинается рассвет. Также Луна уже в полночь начинает подниматься над горизонтом и мешать, поэтому лучше не доводить до полной Луны, а просто в 00:00 или 00:30 смотреть на небо, загадать желание.

Кроме того, Сурдин порекомендовал наблюдать за явлением глазами и не использовать специальные приборы для просмотра, поскольку они, наоборот, только мешают. "Телескоп сужает поле зрения, наверняка через него не пролетит ни один метеор. Бинокль, а особенно театральный, который имеет довольно широкое поле, несильно увеличивает, но зато имеет большое поле зрения, он может помочь", – пояснил специалист.

Астроном напомнил, что есть и другие звездопады, которые можно наблюдать в течение года, например Лирида (ежегодное апрельское астрономическое событие. – Прим. ред.) и звездопад Ориониды (метеорный дождь, проходящий каждый год в октябре. – Прим. ред.).

