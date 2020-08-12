Жители России смогут увидеть невооруженным глазом самый яркий звездопад года

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Россияне невооруженным глазом смогут увидеть самый яркий звездопад года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Известно, что речь идет о метеорном потоке Персеиды. Небесное явление достигнет пика активности в среду, 12 августа.

В пресс-службе отмечают, что звездопад будет виден на всей территории России.

"При наличии безоблачной погоды насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", – сообщили в планетарии.

Там посоветовали выезжать за город, так как городские огни могут помешать наблюдениям.

Персеиды считаются самым ярким звездопадом года. Максимальная скорость потока в пик активности будет достигать 110 метеоров в час.

Отмечается, что в процессе наблюдения россияне смогут увидеть белые метеоры. Самые яркие из них будут светиться в течение нескольких секунд.

Метеорный поток Персеиды из созвездия Персея действует каждый год с 17 июля по 26 августа. Специалисты отмечают, что наблюдать за небесным явлением лучше всего до полуночи 12 и 13 августа.

Ранее сообщалось, что мимо Земли пролетел астероид размером с футбольное поле. В следующий раз космический объект приблизится к голубой планете только в 2137 году.