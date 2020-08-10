Пик активности самого яркого звездопада года наступит в ночь 13 августа

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Пик активности звездопада Персеиды россияне смогут наблюдать в ночь на 13 августа, сообщает ТАСС. Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, скорость звездопада будет достигать 110 метеоров в час.

"Жители Северного полушария смогут наблюдать в эти августовские ночи за самым популярным "звездным ливнем". Метеорный поток Персеиды достигнет своего максимума. Всю ночь можно будет наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Обзор будет хороший при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам Международной метеорной организации, лучше всего смотреть на звездопад до полуночи, так как потом появится Луна. Наблюдатели смогут увидеть белые метеоры, свечение самых ярких из них будет длиться до нескольких секунд.

Ранее завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал новость о приближении к Земле астероида величиной с футбольное поле. По его словам, такие астероиды пролетают недалеко от нашей планеты достаточно регулярно.