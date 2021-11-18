Самое длительное за 500 лет лунное затмение ожидается 19 ноября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Лунное затмение, которое состоится в пятницу, 19 ноября, продлится почти 3,5 часа и окажется самым долгим с XV века. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

"Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 по московскому времени до 13:48). <...> Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века. Его можно назвать почти полным лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок", – говорится в сообщении.

В России затмение смогут наблюдать жители Дальнего Востока. Также его можно будет увидеть в Северной Европе, Восточной Азии, Индонезии, Океании, Северной и Южной Америке.

"Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через южную часть земной тени. В тень Земли в 12:04 по московскому времени погрузятся 0,97 лунного диска", – уточнили в планетарии.

Там пояснили, что лунные и солнечные затмения происходят каждые полгода. В это время Земля, Солнце и Луна выстраиваются в одну линию. В случаях, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, жители планеты могут наблюдать лунное затмение.

Ранее жители Земли могли увидеть метеорный поток Леониды. Он достиг пика активности в ночь с 17 на 18 ноября. Леониды являются наиболее известным метеорным потоком, который земляне наблюдают уже более 3 800 лет. Свое название они получили от созвездия Льва, из области которого вылетают метеоры.