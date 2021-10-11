Астронавт сфотографировал необычную вспышку на Земле

Фото: instagram.com/nasa

Французскому астронавту Тому Песке удалось сфотографировать редкое явление в земной атмосфере. Фото было сделано в начале сентября с Международной космической станции (МКС), Песке опубликовал его в своем Twitter.

"Один из кадров таймлапса, сделанный над Европой, показывает транзиентное световое явление в верхних слоях атмосферы! Наблюдение за такими событиями ведется с помощью датского комплекса, за что во многом спасибо астронавту Андреасу Могенсену, который первым их сфотографировал", – отметил астронавт.

Вспышки электромагнитного излучения, которые длятся от одной до сотен миллисекунд, наблюдаются в верхней атмосфере между облаками и ионосферой на высоте 10–70 километров. Их излучение происходит в широком спектральном диапазоне, от видимого света до ультрафиолета, а иногда и гамма-излучения.

В марте астрономам при помощи австралийского радиотелескопа MWA удалось наблюдать в космосе загадочное явление, которое напоминало на радиочастотном изображении медузу. Специалисты из Австралии и Италии использовали телескоп MWA для наблюдения за скоплением галактик Abell 2877. В определенный момент они заметили таинственный синхротронный источник сверхвысокого спектра. Объект получил название USS Jellyfish.

