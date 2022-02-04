Космонавт рассказал о способах защиты от солнечных вспышек на МКС

Фото: depositphotos/vampy1

В случае большой солнечной активности космонавтам рекомендуют уйти в определенные отсеки на МКС, где снижается уровень радиации. Об этом рассказал летчик-космонавт Михаил Корниенко.

Он отметил, что там закреплено наибольшее количество навесной аппаратуры.

"Все это блокирует в некоторой степени радиационный удар во время прохождения потока станцией", – цитирует Корниенко телеканал "Звезда".

Ранее сообщалось, что на Земле 3 февраля началась магнитная буря. Она произошла из-за длительный вспышки на Солнце средней силы. Вспышка продолжалась более четырех часов.

Январь 2022 года стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет. В это время на Солнце наблюдается повышенная активность.

