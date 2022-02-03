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Наука

13:25

На Земле началась магнитная буря из-за вспышки на Солнце

наука

Фото: depositphotos/KrisCole

Магнитная буря слабого уровня G1 началась на Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Буря произошла из-за длительный вспышки на Солнце средней силы. Вспышка продолжалась более четырех часов.

Январь 2022 года стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет. В это время на Солнце наблюдается повышенная активность.

Ранее астрономы предупредили о магнитных бурях на Земле в феврале. Бури категории G1 ожидаются также 11 февраля. Помимо этого, магнитосфера будет возбужденной 10 и 12 февраля.

На Земле произошла крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря

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