Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица"

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Кремль будет выяснять у экспертов подробности, касающиеся возможности передачи иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тема очень серьезная, поэтому требует детального изучения. Так Песков прокомментировал мнение экспертов о нестабильном состоянии иконы, не позволяющем вывезти ее за пределы Третьяковской галереи в начале июня.

Икону "Троица" вернули церкви 16 мая. В течение года ее выставят в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, после чего переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Священный синод Русской православной церкви выразил благодарность Владимиру Путину за разрешение вернуть икону "Троица" преподобного Андрея Рублева. Возвращение церкви святынь, в том числе и раки (гробницы) святого благоверного князя Александра Невского, стало важным действием по укреплению духовного единства российского народа.