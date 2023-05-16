Синод РПЦ выразил благодарность Путину за возвращение церкви иконы "Троица"

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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил благодарность Владимиру Путину за разрешение вернуть икону "Троица" преподобного Андрея Рублева. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

Отмечается, что возвращение церкви святынь, в том числе и раки (гробницы) святого благоверного князя Александра Невского, стало важным действием по укреплению духовного единства российского народа.

"Выразить глубокую благодарность главе Российского государства Владимиру Владимировичу Путину за принятые решения о возвращении Русской православной церкви иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось что икона "Троица" была возвращена церкви 16 мая. В течение года ее выставят в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, после чего переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Минкульт РФ заявлял, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя на Троицу, 4 июня. В ведомстве отметили, что переносить "Троицу" будут под надзором экспертов и в соответствии с требованиями сохранности и безопасности.

