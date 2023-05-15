Икону "Троица" Рублева вернули церкви – РПЦ

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Икону "Троица", написанную Андреем Рублевым, вернули церкви. Информация об этом появилась на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В сообщении отметили, что в течение года икону выставят в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. После образ вернется на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Ранее стало известно, что мощи великомученика Георгия Победоносца побывают в 100 городах России. Принесение ковчега с мощами по городам началось 6 мая после проведения Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.

До этого три малые главки вернули на церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе. С помощью специальной техники их подняли на высоту почти 23 метров.

Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Ореховском проезде могут достроить в 2023 году