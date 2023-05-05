Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мощи великомученика Георгия Победоносца побывают в 100 городах России, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

"С мая по сентябрь 2023 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 100 городов России будет принесен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца", – отметили в сообщении.

На сайте уточнили, что мощи будут доставлены во все 89 регионов Российской Федерации. К принесению ковчега с частицей мощей из Свято-Троицкой Сергиевой лавры будут совершаться молебны о победе.

Принесение ковчега с мощами по российским городам начнется 6 мая после проведения Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал гражданам России и Украины, чтобы Господь укрепил мир и любовь между их народами и хранил их страны.

Патриарх Кирилл в ночь на 16 апреля возглавил главное пасхальное богослужение Русской православной церкви, которое традиционно проходит в храме Христа Спасителя.



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