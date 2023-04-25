В РПЦ призвали не оставлять еду на могилах во время Радоницы

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Оставлять еду или напитки во время Радоницы не стоит, так как это языческая традиция, заявил председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов в беседе с РИА Новости.

"Мы, христиане, не верим, что умерший вылезет из гроба и будет есть. Также думать, что, оставив еду на могиле, мы порадуем души усопших – в лучшем случае околорелигиозная наивность. Я бы рекомендовал не потакать таким суевериям", – сказал Козлов.

По словам священника, главное – помнить цель Радоницы, которая заключается в поминовении усопшего молитвой или добрым словом. При этом можно провести поминальную трапезу на кладбище, не оставив после себя мусора, допустил Козлов. Кроме того, он предостерег верующих от чрезмерного употребления алкоголя.

25 апреля в Русской православной церкви встречают Радоницу – день поминовения усопших. Как объяснил протоиерей Максим Козлов, такое название праздника происходит оттого, что "мы делимся пасхальной радостью с усопшими".

В Москве на Радоницу запустят бесплатные автобусные маршруты до 11 мемориальных комплексов.

Кроме того, 25 и 27 апреля, а также 4 и 7 мая изменятся транспортные маршруты в центре, на юго-востоке и востоке Москвы из-за перекрытий. В день празднования Радоницы транспорт в центре столицы будет ходить по измененным маршрутам с 20:00 до конца перекрытий.