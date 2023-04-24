В Москве запустят бесплатные маршруты до 11 мемориальных комплексов на Радоницу

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25 апреля, на Радоницу, в Москве запускают автобусные маршруты до 11 мемориальных комплексов столицы, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

"Проезд на этих маршрутах будет бесплатный, кроме 520 маршрута – в нем проезд по обычному городскому тарифу", – уточнили в сообщении.

Радоница – это так называемся Пасха для умерших. В этот день принято поминать усопших и посещать кладбища.

Ранее сообщалось, что транспортные маршруты в центре, на юго-востоке и востоке Москвы изменятся 25 и 27 апреля, 4 и 7 мая из-за перекрытий. Кроме того, транспорт в центре Москвы будет ходить по измененным маршрутам и 25 апреля с 20:00 до конца перекрытий. В Дептрансе призвали москвичей передвигаться с помощью столичного метрополитена и Московского центрального диаметра (МЦД).