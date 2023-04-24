Центр Москвы перекроют 25 и 27 апреля, 4 и 7 мая

Фото: Москва24/Антон Великжанин

Транспортные маршруты в центре, на юго-востоке и востоке Москвы изменятся 25 и 27 апреля, 4 и 7 мая из-за перекрытий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"27 апреля и 4 мая с 15 часов до конца перекрытий, а также 7 мая с утра до конца перекрытий меняются маршруты в центре, на востоке и юго-востоке города", – указано в сообщении.

Кроме того, транспорт в центре Москвы будет ходить по измененным маршрутам и 25 апреля с 20:00 до конца перекрытий.

В ведомстве призвали использовать для перемещения столичный метрополитен и Московский центральный диаметр (МЦД).



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Ранее сообщалось, что в связи с проведением Московского кинофестиваля 20 и 27 апреля будет полностью перекрыто движение на нескольких участках в районе Пушкинской площади.

Помимо этого, с 26 до 28 апреля в Большом Путинковском переулке – от Малого Путинковского переулка до улицы Малой Дмитровки будет закрыта левая полоса движения.