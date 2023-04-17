Собянин пригласил горожан посетить площадки ежегодного фестиваля "Пасхальный дар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" в Парке Горького. В ходе визита мэр Москвы пригласил горожан посетить фестивальные площадки.

"Поздравляю со светлым праздником. В Москве на 25 площадках открылся фестиваль "Пасхальный дар". <...> Большинство из этих площадок находится в различных округах Москвы, поэтому москвичи могут прийти и в центр города, и рядом с местом жительства. Везде можно отдохнуть, погулять, пообщаться. <...> Приглашаю всех на фестиваль", – сказал градоначальник.

На площадках пасхального фестиваля, добавил он, можно оставить пожертвования благотворительным организациям, которые помогают нуждающимся, в том числе жителям новых регионов РФ и участникам спецоперации.

Также мэр поблагодарил патриарха за активное участие в городских делах. Глава РПЦ, в свою очередь, высоко оценил работу столичных властей по организации подобных мероприятий, которые вовлекают людей в творчество.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в Москве с 15 по 23 апреля. На его площадках горожане могут сделать своими руками пасхальные сувениры, принять участие мастер-классах. Важной темой в этом году стала благотворительность. На фестивальных площадках работают НКО: приобретая их продукцию, москвичи смогут пожертвовать средства на помощь подопечным организаций.



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