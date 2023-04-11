Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

С 15 апреля в Москве стартует фестиваль "Пасхальный дар". Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"На 25 фестивальных площадках можно будет купить или сделать своими руками пасхальные сувениры", – сообщил мэр.

На фестивальной площадке на Тверской площади москвичи смогут принять участие в творческих мастер-классах, расписать пасхальным узором колокольчики, изучить пасхальные мотивы на картинах русских художников и сделать тематическую открытку.

В Парке Горького горожан научат выращивать рассаду и ароматные травы. На Митинской улице для москвичей проведут мастер-класс по созданию настольного театра из экоматериалов.

Помимо этого, в Парке Горького и на Тверской площади будут работать некоммерческие организации (НКО). Приобретая продукцию НКО, москвичи смогут пожертвовать средства на помощь подопечным организаций.

"Поддержать проект "Четвероногий друг" можно на Цветном бульваре 20–23 апреля. Кинологи, ветеринары и грумеры проведут лекции и ответят на вопросы по уходу за животными", – сообщил Собянин, уточнив, что там же состоится выставка бездомных кошек и собак, которых москвичи смогут забрать в семью.

Праздничные мероприятия организуют и столичные храмы. В семи из них в период с 16 по 29 апреля состоятся праздничные концерты, мастер-классы и другие тематические мероприятия.

Ранее в столице стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху". Москвичам предложили пожертвовать средства на покупку сувениров для пациентов московских и подмосковных госпиталей. На вырученные средства служба помощи "Милосердие" закупит для подопечных шоколадные яйца и куличи.



В столичных магазинах начали продавать куличи

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