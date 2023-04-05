Московские кладбища увеличат время работы в период пасхальных праздников

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В период пасхальных праздников кладбища Москвы будут работать дольше обычного. Об этом сообщается в телеграм-канале ГБУ "Ритуал".

"Кладбища, находящиеся в подведомственности ГБУ "Ритуал", в период пасхальных праздников: 9 апреля, 16 апреля, 23 апреля и 25 апреля 2023 года будут открыты для массовых посещений с 08:00 до 19:00", – говорится в сообщении.

Помимо этого, для посетителей 16 крупных столичных кладбищ с интервалом в 15–20 минут курсируют бесплатные автобусы. Они доступны для поездок на Бутовское, Востряковское Центральное, Востряковское Северное, Долгопруднинское Центральное, Домодедовское и ряд других кладбищ.

В преддверии православного праздника в Москве стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху". Москвичи смогут принять участие в акции, пожертвовав сумму на подарочный набор для проходящих лечение в госпиталях Москвы и Подмосковья.



Кладбища Москвы будут дольше доступны для посетителей в период пасхальных праздников

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