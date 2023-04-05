В Совфеде оценили возможность увеличить майские выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решение о продлении майских праздников должно приниматься с учетом мнения граждан и специалистов в сфере труда. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Ранее фракция "Новые люди" предложила установить выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодней праздничной недели на четыре дня. Первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пояснил, что в случае принятия законопроекта в 2023 году россияне смогут отдыхать без перерыва с 29 апреля по 9 мая. При этом начиная с 2024-го новогодние праздники будут длиться с 1 по 3 января, также выходным будет 7 января.

По словам Башкина, прежде всего необходимо провести работу с экспертами, занимающимися вопросами труда. "Главная задача – чтобы сохранился годовой баланс рабочих часов", – подчеркнул он.





Александр Башкин член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству И самое главное: нужно спросить самих граждан Российской Федерации путем опросов, может быть, общественных обсуждений. Это надо делать с учетом мнения граждан, с учетом комфорта, удобства для россиян.

Ранее россиянам назвали способы продлить майские выходные. Для этого можно взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева отметила, что работодатель обязан выплатить отпускные за три дня до начала отдыха сотрудника, поэтому следует оповестить начальство о желании взять отпуск заблаговременно.

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