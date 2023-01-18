Кабмин РФ не поддержал законопроект о выходном дне 31 декабря

Фото: Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем, сообщает ТАСС.

Инициатива была внесена на рассмотрение Думы депутатами фракции ЛДПР еще 8 декабря 2020 года. Тогда политики предложили сделать 31 декабря официальным нерабочим праздничным днем при сохранении установленного ТК РФ общего количества таких дней. При этом, если этот день выпадает на рабочий, тогда функции должны выполняться не в полном объеме.

"Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря", – отмечается в документе.

В кабмине заявили, что ранее подобные решения уже принимались. Например, 29 декабря 2018 года был перенесен на 31 декабря, то есть с субботы на понедельник. В ведомстве отметили избыточность предлагаемой инициативы.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил изменить новогодние выходные, сделав 31 декабря нерабочим днем. При этом он добавил, что вносить поправки в выходные новогодние дни надо тогда, когда проблема станет актуальной.

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