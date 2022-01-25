Миронов предложил сократить новогодние праздники в РФ

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Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил сократить новогодние праздники до Рождества, 7 января.

"Остальные три денечка на май перенести. И там получится 10 дней не зимой, а в мае, когда можно поехать на дачу", – сказал Миронов "Газете.ру".

Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отмену общих новогодних праздников. Взамен политик предложил дать гражданам возможность присоединять эти дни к своим отпускам или прибавлять по одному-два выходных каждую вторую неделю.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин провел в своем телеграм-канале соответствующий опрос, в ходе которого 57% высказались за сохранение 10 дней. При этом 22% опрошенных проголосовали за их перенос на теплое время года.

