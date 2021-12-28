Профессор оценил идею включить новогодние каникулы в отпуска граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Идея включить новогодние каникулы в отпуска граждан является хайпом, заявил RT профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он отметил, что Новый год отмечается во всем мире, а праздничные дни связаны с памятными и значимыми историческими датами в жизни россиян. По словам Сафонова, в таком случае приравнять к отпускам можно 1 и 9 Мая.

Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отмену общих новогодних праздников. Взамен политик предложил дать гражданам возможность присоединять эти дни к своим отпускам.

Он также допустил, что граждане могут получить возможность прибавлять по одному-два выходных каждую вторую неделю. Политик подчеркнул, что новогодние каникулы являются периодом экстремального скачка смертности.

