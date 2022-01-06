В Госдуме оценили возможность продления новогодних каникул

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Продление новогодних каникул не скажется положительно на эпидемиологической ситуации, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Это негативно сказывается за счет того, что действительно наши граждане едут отдыхать в теплые страны и привозят оттуда новые штаммы коронавируса", – уточнил он.
По словам Леонова, продолжительности выходных достаточно. Также он посоветовал россиянам как можно меньше проводить застолий, корпоративов и чаще оставаться дома или бывать на природе.
Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отмену общих новогодних праздников. Взамен политик предложил дать гражданам возможность присоединять эти дни к своим отпускам.
Он также допустил, что граждане могут получить возможность прибавлять по одному-два выходных каждую вторую неделю. Политик подчеркнул, что новогодние каникулы являются периодом экстремального скачка смертности.
В Сети показали, как москвичи проводят новогодние каникулы
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