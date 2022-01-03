Ветеринары предупредили об опасности новогодних каникул для питомцев

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Длинные новогодние каникулы являются периодом повышенной опасности для домашних животных. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказала изданию врач-ветеринар Татьяна Дарда, опасность для питомцев представляют елочные украшения, в частности, мишура и дождик. К примеру, если кошка проглотит такой предмет, она может повредить кишечник, получить перитонит и даже умереть.

Помимо прочего, разбившиеся игрушки могут поранить лапы животного. Специалист также посоветовала выгуливать собак на поводке, чтобы они не получили травм при взрыве петард или фейерверков.

В свою очередь, врач-диетолог госпиталя SkolkovoVet Екатерина Нигова призвала не кормить домашних животных с праздничного стола. Наибольшую опасность для питомцев несут шоколад, виноград, изюм, лук, чеснок и алкоголь, считает эксперт.

"Лучше купите собаке и кошке личный новогодний подарок – специальные лакомства, которые можно давать, если нет сил устоять перед грустными глазами сидящих перед новогодним столом. Но помните, что лакомства тоже могут быть весьма калорийны, и учитывайте это в норме кормления", – подчеркнула Нигова.

В pet-friendly сообществе "Хвост Ньюс" добавили, что животным не стоит давать салаты и холодец.

Ранее дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина рассказала, как уберечь новогоднюю елку от кота. Рекомендовалось учитывать игривый нрав питомцев и отказаться от серпантина, мишуры и дождика, а также выбирать деревья с устойчивым основанием.