Ветеринары предупредили об опасности новогодних каникул для питомцев

Фото: Москва 24/Анна Дворецкая
Длинные новогодние каникулы являются периодом повышенной опасности для домашних животных. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказала изданию врач-ветеринар Татьяна Дарда, опасность для питомцев представляют елочные украшения, в частности, мишура и дождик. К примеру, если кошка проглотит такой предмет, она может повредить кишечник, получить перитонит и даже умереть.
Помимо прочего, разбившиеся игрушки могут поранить лапы животного. Специалист также посоветовала выгуливать собак на поводке, чтобы они не получили травм при взрыве петард или фейерверков.
В свою очередь, врач-диетолог госпиталя SkolkovoVet Екатерина Нигова призвала не кормить домашних животных с праздничного стола. Наибольшую опасность для питомцев несут шоколад, виноград, изюм, лук, чеснок и алкоголь, считает эксперт.
"Лучше купите собаке и кошке личный новогодний подарок – специальные лакомства, которые можно давать, если нет сил устоять перед грустными глазами сидящих перед новогодним столом. Но помните, что лакомства тоже могут быть весьма калорийны, и учитывайте это в норме кормления", – подчеркнула Нигова.
В pet-friendly сообществе "Хвост Ньюс" добавили, что животным не стоит давать салаты и холодец.
Ранее дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина рассказала, как уберечь новогоднюю елку от кота. Рекомендовалось учитывать игривый нрав питомцев и отказаться от серпантина, мишуры и дождика, а также выбирать деревья с устойчивым основанием.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: