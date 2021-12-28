Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:02

"Эрмитаж" снял новогодние клипы про одного из своих котов

животные культура

Видео: vk.com/hermitage_museum

"Эрмитаж" снял видео с участием одного из своих котов, использовав AR-маски, благодаря которым можно накладывать на картинку разные визуальные эффекты. Клипы опубликованы на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

С помощью масок у питомца появляются новогодний колпачок, оленьи рога, умильные глаза героев аниме, а также трубка и повязка пирата на глаз. Видео уже набрало больше 80 тысяч просмотров и около 1,4 тысячи лайков.

На втором видео показана "преступная морда" в колпачке Деда Мороза и с бородой. Также в ролике есть субтитры: кот обещает усвоить урок и больше не ронять новогоднюю елку. Однако на финальных кадрах она падает. Этот клип посмотрели около 80 тысяч человек.

Музей активно занимается продвижением и пристройством котов через интернет. Музейные питомцы настолько известны, что зимой 2020 года французский меценат отметил их в своем завещании, оставив в пользу животных около 3 тысяч евро.

Летом текущего года известный своими пророчествами кот Ахилл из "Эрмитажа" предсказал победу сборной Италии над командой Турции в первом матче чемпионата Европы по футболу. Перед усатым поставили две миски с кормом, каждую рядом с флагом одной из сборных, после чего кот выбрал одну из них.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать