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Москва 24

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Общество

18:12

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Пользователи соцсетей отреагировали на сильный снегопад в Москве

"Неприятная погода": что пишут о сильном снегопаде в Москве в соцсетях
общество погода город

На Москву обрушился сильнейший снегопад. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, за 7 декабря в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков. Пока Москву засыпает, жители и гости города делятся своими впечатлениями о погоде в социальных сетях. Расскажем, как в интернете комментируют один из самых снежных дней в истории столицы.

Белым-бело

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что уже днем высота сугробов достигла отметки примерно в 20 сантиметров. Снегопад затруднил жизнь автомобилистам, на городских дорогах наблюдаются пробки. Труднее всего было на МКАД, Третьем транспортном кольце, проспекте Мира, Нижегородской улице и Волгоградском проспекте, сообщил столичный департамент транспорта. Из-за сложной обстановки на дорогах в ведомстве попросили горожан пересесть на общественный транспорт в часы пик, а все поездки на личном авто отложить на более позднее время.

Накануне снегопада городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Последствия непогоды устраняют 10 тысяч единиц уборочной техники и 71 тысяча специалистов. Весь собранный снег отвозят на снегосплавные пункты, отметили в комплексе городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня. При этом небольшие осадки ожидаются и на следующий день, отметили в Гидрометцентре.

"Новогоднее настроение"

Свежие фото и видео мощного снегопада в столице начали появляться в социальных сетях с самого утра. Один из пользователей Instagram запечатлел, как коммунальщики убирают тротуар в деревне Рассказовка в Новой Москве.

Еще одна пользовательница сняла на видео заснеженный Лианозовский питомник. Ролик она сопроводила знаменитой песней "Снег кружится, летает, летает". Получилось очень атмосферно.

А вот такую картину из своего окна увидела жительница столичного района Ясенево. Автомобили на парковке замело словно подснежники. Сегодня водители немало потрудились, чтобы откопать свои машины.

Замело снегом и Северный речной вокзал. Теперь картинка больше напоминает прогулку где-нибудь в Арктике.

В плену у снега оказался и центр города. Под толщей сугробов практически полностью скрылось основание памятника архитектору Ле Корбюзье на Мясницкой улице. "Главное, ноги в тепле", – шутит в комментариях один из пользователей Instagram.

Пользователи Сети не только выкладывают фото и видео, но и делятся своими эмоциями о непогоде. Среди них нашлись те, кто хотел бы поскорее сбежать в более теплые края.

"Думаю, сейчас меня способна оживить только путевка на море в отель "олл инклюзив", где я буду лежать и смотреть на море, и думать о том, как в Москве всех заваливает снег", – пишет в Twitter пользователь под псевдонимом Белый Генерал.

"Какая же неприятная погода в Москве, снег валит просто как из ведра. Как же хорошо, что завтра я уезжаю в Питер", – негодует автор с ником Капитан.

Однако пока одни хотят побыстрее собрать чемоданы и уехать из города, другие, наоборот, зовут в столицу за зарядом позитива.

Коллега поехала в командировку в наш офис в Москве. А там – снег, красиво украшенные улицы – новогоднее настроение. А у нас все еще осень. Срочно в Москву за новогодним настроением.
пользователь с ником Alena rec

Некоторые пользователи отметили, что не припомнят, когда в последний раз в столице были одновременно и снег, и комфортная температура воздуха. В такую погоду можно и прогуляться, призывают в Сети.

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