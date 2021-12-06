Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада

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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, который начнется в ночь на 7 декабря. Прирост снега может составить до 15 сантиметров, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

До начала снегопада в городе проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров, после чего техника займется механизированным подметанием с повторной противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться при необходимости.

На опасных участках МКАД и в ТиНАО организуют дежурство тягачей. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, парковок и объектов социальной сферы.

В столичных аэропортах сообщили ТАСС о готовности обеспечения обслуживания самолетов в условиях сильного снегопада. Там проводят очистку и обработку химическими реагентами взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и стоянок.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 7 декабря в Москве ожидается сильнейший снегопад за послевоенную историю. В этот день может выпасть до 14 миллиметров осадков.

В свою очередь, в Росгидромете полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.

В департаменте транспорта Москвы призвали водителей отказаться от личного транспорта 7 декабря в связи с ухудшением погодных условий. Видимость может снизиться до 500 метров.

