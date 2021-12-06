МЧС предупредило о снегопаде и гололедице в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве с 03:00 до 12:00 7 декабря ожидается сильный снег, а также гололедица. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС РФ.

"<...> налипание мокрого снега, гололедица, в отдельных районах усиление ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой водителям порекомендовали снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

В департаменте транспорта Москвы призвали водителей отказаться от личного транспорта 7 декабря в связи с ухудшением погодных условий. Видимость может снизиться до 500 метров.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 7 декабря в Москве ожидается сильнейший снегопад за послевоенную историю. В этот день может выпасть до 14 миллиметров осадков.

В свою очередь, в Росгидромете полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.

Высота снежного покрова в некоторых районах Москвы уже достигла 8–16 сантиметров. Последний раз больше 10 сантиметров снега к этому времени выпадало в 2018 году. Тогда толщина снежного покрова составила 13 сантиметров. А в 1990 и 2015 годах к 6 декабря снега в столице не было вовсе.

За обстановкой в городе непрерывно следят городские службы. Специалисты оценивают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

