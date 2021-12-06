В столице ожидается сильнейший за послевоенную историю снегопад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что 7 декабря в Москве ожидается сильнейший снегопад за послевоенную историю. По словам синоптика, в этот день может выпасть до 14 миллиметров осадков.

"Такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. Грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков и даже превысить его", – рассказал синоптик в Instagram.

Тишковец добавил, что за сутки, по модельным оценкам, может выпасть около пятой части от месячной нормы осадков – от 9 до 14 миллиметров.

"Предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года. Тем не менее суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра осадков", – добавил специалист.

В Росгидромете, в свою очередь, полагают, что 7 и 8 декабря в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет около 29% от декабрьской нормы – 56 миллиметров. По оценке метеорологов, такое развитие событий ожидает москвичей с вероятностью 95%.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщал, что в ближайшие дни город накроют сильные снегопады, выпадет до 20% декабрьской нормы осадков. Таким образом, сугробы в Москве образуются за две недели до нормы в соответствии с климатическим графиком.

Тем временем в столичном регионе высота снежного покрова в некоторых районах Москвы достигла 8–16 сантиметров. Последний раз больше 10 сантиметров снега к этому времени выпадало в 2018 году. Тогда толщина снежного покрова составила 13 сантиметров. А в 1990 и 2015 годах к 6 декабря снега в столице не было вовсе.

За обстановкой в городе в непрерывном характере следят городские службы. Специалисты оценивают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

