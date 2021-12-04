Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы призвали к осторожности на улице из-за ветра с порывами до 14 метров в секунду. Об этом говорится в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве напомнили, что в городе идет небольшой снег. Ожидается, что его прирост составит до 1 сантиметра. Температура воздуха составит от -2 до 0 градусов.

"Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", – говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Ранее жителей столицы попросили пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы. Остальных водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.

О снегопаде и гололедице москвичей предупредили синоптики. По их прогнозу, днем в субботу в столице будет преимущественно облачно. Температура воздуха составит от 0 до -3 градусов. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Из-за перепадов температур на дорогах возможна гололедица.

Также синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет дуть с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Местами скорость ветра будет доходить и до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 20:00 4 декабря.