В субботу москвичей ожидает снег и гололедица

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Снег и гололедица ожидают москвичей в субботу. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозу метеорологов, днем в столице будет преимущественно облачно. Температура воздуха составит от 0 до –3 градусов. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Из-за перепадов температур на дорогах возможна гололедица.
В ночь на 5 декабря столбик термометра опустится до –7°С. Ветер – юго-западный, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Местами скорость ветра будет доходить и до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит около 736–740 миллиметров ртутного столба, отмечают синоптики. А влажность воздуха – 83%.
В Подмосковье столбик термометра будет колебаться от –1°С до –6°С . В ночь на воскресенье похолодает до –10°С.
Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщала, что в ночь с пятницы на субботу в столице может выпасть до 2 сантиметров снега. Уточнялось, что с 22:00 городские службы приступили к уборке и противогололедной обработке дорог и тротуаров.
В свою очередь синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его порывы будут достигать до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 20:00 3 декабря до 20:00 4 декабря.
Москвичам пообещали мокрый снег и сильный ветер
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