До 2 см снега может выпасть в Москве в ночь на субботу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Прирост снежного покрова в столице может составить до двух сантиметров к утру субботы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что с 22:00 городские службы приступят к уборке и противогололедной обработке дорог и тротуаров.

Осуществляется постоянный мониторинг ситуации на городских улицах, при необходимости будет проведена дополнительная очистка от снега, отметили в пресс-службе. Особое внимание в этом плане уделяется остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям, социальным объектам и пешеходным зонам.

Желтый уровень погодной опасности ранее ввели в столице из-за сильного ветра и гололедицы. Период действия первого предупреждения – с 20:00 3 декабря до 20:00 4 декабря. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение о гололедице между тем продлится до 12:00 воскресенья.

