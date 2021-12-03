До 2 см снега может выпасть в Москве в ночь на субботу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Прирост снежного покрова в столице может составить до двух сантиметров к утру субботы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Уточняется, что с 22:00 городские службы приступят к уборке и противогололедной обработке дорог и тротуаров.
Осуществляется постоянный мониторинг ситуации на городских улицах, при необходимости будет проведена дополнительная очистка от снега, отметили в пресс-службе. Особое внимание в этом плане уделяется остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям, социальным объектам и пешеходным зонам.
Желтый уровень погодной опасности ранее ввели в столице из-за сильного ветра и гололедицы. Период действия первого предупреждения – с 20:00 3 декабря до 20:00 4 декабря. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение о гололедице между тем продлится до 12:00 воскресенья.
Ночью в столице снова ожидается мокрый снег
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: