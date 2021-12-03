Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичным автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик из-за ухудшения погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Ожидается, что движение в городе будет осложнено с середины дня. К вечеру загруженность дорог может достигнуть 9 баллов.
"По прогнозам синоптиков, вечером ожидается мокрый снег, ветер и гололедица. Рекомендуем водителям сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время – после 20:00 на дорогах будет свободнее", – говорится в сообщении.
Автомобилистов также попросили соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Водителей призвали избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.
Ранее синоптики предупредили, что в Москве ожидается мокрый снег с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря. Период предупреждения из-за гололедицы будет действовать до 12:00 4 декабря.
Коммунальные службы Москвы провели противогололедную обработку дорог
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: