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Москва 24

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Общество

12:45

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

общество погода транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик из-за ухудшения погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Ожидается, что движение в городе будет осложнено с середины дня. К вечеру загруженность дорог может достигнуть 9 баллов.

"По прогнозам синоптиков, вечером ожидается мокрый снег, ветер и гололедица. Рекомендуем водителям сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время – после 20:00 на дорогах будет свободнее", – говорится в сообщении.

Автомобилистов также попросили соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Водителей призвали избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве ожидается мокрый снег с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря. Период предупреждения из-за гололедицы будет действовать до 12:00 4 декабря.

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