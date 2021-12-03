Синоптики рассказали о погоде в выходные в российских регионах

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В эти выходные на севере России сохранятся сильные морозы, на юге будет преимущественно тепло, а в регионах средней полосы температура воздуха будет изменчивой. Такой прогноз представили синоптики на портале "Метеовести".
Отмечается, что в Москве будет преимущественно облачно. Временами возможен небольшой снег. Температура воздуха в субботу составит от -2 до -4 градусов, а в воскресенье – от 0 до -2 градусов.
В Санкт-Петербурге прогнозируется резкое похолодание. Так, в субботу столбик термометра опустится до -4...-6 градусов, а в воскресенье ударят морозы – от -14 до -16 градусов, пройдет небольшой снег.
На севере страны морозная погода сохранится под влиянием холодного антициклона. В Мурманске ожидается от -14 до -16 градусов, в Нарьян-Маре в субботу столбик термометра опустится до -20 градусов. При этом уже в воскресенье потеплеет до -10. В Архангельске в субботу температура воздуха составит от -17 до -19 градусов, в воскресенье – от -11 до -13. Сыктывкар окажется в зоне влияния атмосферного фронта. Там ожидаются снегопады и до 19 градусов мороза.
В Черноземье на фоне повышенного атмосферного давления будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В Курске, Воронеже и Белгороде температура воздуха будет около нуля.
В Поволжье холодный атмосферный фронт принесет осадки, гололедицу и понижение температуры. В Нижнем Новгороде и Казани в субботу будет от +2 до +4 градусов, но уже в воскресенье столбик термометра опустится до -5...-7. В Пензе, Саранске и Самаре в субботу ожидается от +4 до +6, в воскресенье – от -2 до -4.
На юге существенное влияние на погоду окажет атмосферный фронт. Так, в Ростовской и Волгоградской областях, а также на севере Краснодарского края местами пройдут небольшие дожди, похолодает.
"В Волгограде в субботу +7…+9 градусов, в воскресенье – +2…+4 градуса. В Ростове-на-Дону в субботу +8…+10, в воскресенье – +6…+8. В Краснодаре и Сочи в субботу +14…+16 градусов, в воскресенье – +12…+14. В Симферополе в субботу +9…+11, в воскресенье – +7…+9", – говорится в прогнозе синоптиков.
Между тем на Урале ожидается оттепель. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Челябинске температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла. В Екатеринбурге в субботу прогнозируют от +3 до +5. Однако в воскресенье похолодает до -4 градусов.
На юге Западной Сибири существенных осадков не ожидают. В Омске в субботу прогнозируют от 2 до 4 градусов мороза, в воскресенье столбик термометра будет находиться на отметке от 0 до -2 градусов. В Новосибирске похолодает до -6.
На юге Дальнего Востока погода ожидается преимущественно солнечная, без осадков. Во Владивостоке в субботу будет около -8...-10, в воскресенье потеплеет до +1...-3. В Хабаровске в субботу прогнозируются морозы до -21, в воскресенье столбик термометра поднимется до -10...-12 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на следующей неделе ожидаются снегопады, в результате которых сугробы могут вырасти до 20 сантиметров. Подобная высота снежного покрова по климату характерна для начала января.
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